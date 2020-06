Stiri pe aceeasi tema

- Epidemiologul britanic care a redactat raportul care l-a convins pe premierul Boris Johnson sa declare carantina, Neil Ferguson, a demisionat din comisia de experți a Executivului, dupa ce a fost vizitat de amanta, incalcand astfel regulie la care și el a contribuit, potrivit The Guardian. Guvernul…

- Numarul imbolnavirilor de Covid-19 a sarit de 1.000 in Noua Zeelanda, cu un plus de 89 de cazuri in ultimele 24 de ore. Numarul persoanelor infectate e insa mic in comparație cu cele inregistrate in alte state, iar premierul are convingerea ca asta se datoreaza carantinei, noteaza The Guardian.Noua…

- Elliot Dallen privește pomii inflorind și primavara dand un suflu nou naturii de la geam, ca noi. E la fel de debusolat de ce se intampla de cand a izbucnit pandemia de coronavirus. La fel de dornic ca totul sa ia sfarșit cat mai repede și la fel de plin de speranța ca va fi descoperit un tratament.…

- La inceputul lunii martie, Sarah Hall, din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, care are și probleme la plamani și la ficat, a inceput sa se simta slabita, dar s-a gandit ca trebuie sa fie de vina stresul de la locul de munca. Apoi, a inceput sa aiba simptome de raceala, potrivit…

- Decizia guvernului italian de a suspenda plata ratelor la creditele ipotecare pentru cetatenii aflati in carantina este o masura pana acum fara precedent in lupta pentru reducerea impactului economic al epidemiei de Covid-19, dar definitorie pentru situatia in care se afla țara, scrie The Guardian,…

- Decizia guvernului italian de a suspenda plata ratelor la creditele ipotecare pentru cetatenii aflati în carantina este o masura pâna acum fara precedent în lupta pentru reducerea impactului economic al epidemiei de Covid-19, dar definitorie pentru situatia în care se afla țara,…

- Republicanul Matt Gaetz, care s-a remarcat saptamana trecuta cand a purtat o masca de gaze la o sedinta a Congresului si care se afla acum in carantina, a calatorit cu Donald Trump in aeronava Air Force One, scrie The Guardian.