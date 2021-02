Cum au apărut „creaturile mistice” într-un parc din Canada O tanara artista a dat frau liber imaginației și a construit sculpturi „mistice” din resturile naturii, infațișand diferite personaje din basme și povești. Operele sale de arta sunt expuse intr-un parc canadian, pentru ca trecatorii sa le poata admira. Nickie Lewis este o tanara artista ce locuiește in orașul Burnaby, Canada. Pandemia de COVID-19 i-a provocat stari de anxietate, insa pasiunea ei pentru sculpturi i-a adus mai multa liniște. Pentru a da naștere „creaturilor mistice” , Nickie folosește ramuri uscate, stuf, sfori și, ocazional, șuruburi. Ideea i-a venit inca de anul trecut și a reușit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

