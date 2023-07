Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de localitați din 14 județe au fost afectate de ploile și furtunile puternice din acest weekend. Fenomenele meteo extreme continua sa loveasca Romania.„In a doua parte a zilei de luni vor mai fi innorari temporare, averse, posibil și niște cantitați mai insemnate de apa, prin Oltenia, vestul…

- Patronul unui restaurant de lux din Cluj pare complet rupt de realitatea din Romania. Recent, el a anunțat ca va vinde in localul sau cel mai scump burger din lume. Astfel, el va dobori recordul stabilit in SUA, unde intr-un restaurant se vinde un burger cu 6.000 de dolari

- Compania TAROM a anunțat efectuarea primului zbor cu destinația Aeroportului Internațional Brașov, efectuat cu o aeronava charter TAROM, marcand astfel aceasta premiera intr-o maniera simbolica. ”Intreaga echipa TAROM este onorata de efectuarea zborului inaugural pe Aeroportul Internațional Brașov.…

- Consiliul Concurentei a autorizat operațiunea prin care Complexul Energetic Oltenia S.A. și Alro S.A. intenționeaza sa creeze impreuna o companie pentru a realiza o centrala electrica cu ciclu combinat pe gaz natural (CCGT) la Ișalnița, in județul Dolj. Complexul Energetic Oltenia S.A., deținut de statul…

- OMV Petrom a descoperit noi resurse de titei si gaze naturale in regiunile Oltenia si Muntenia din sudul Romaniei, investitia in campania de foraj de explorare ridicandu-se la aproximativ 20 milioane euro, a anuntat marti compania, conform Agerpres.Cumulat, descoperirile se ridica la peste 30 milioane…

- Agentia de turism DAL Travel anunta ca inregistreaza o crestere de 40- a rezervarilor pentru sarbatorile de iarna comparativ cu anul precedent. Compania a lansat inscrierile pentru programele de Craciun si Revelion, o parte dintre ele fiind deja sold-out. Cele mai cautate vacante pentru finalul anului…

- Curtea Suprema a decis azi ca Sebastian Vladescu trebuie sa execute 7 ani si 4 luni inchisoare, in dosarul mitei pentru reabilitarea unor tronsoane de cale ferata.. Fostul director al Eximbank, Ionuț Costea, a primit 6 ani de inchisoare, pentru complicitate la luare de mita. Cristian Boureanu, judecat…

- Pentru prima data in 18 ani de la infiintare, Amazon Development Center a inregistrat pierderi, potrivit bilantului pe anul 2022 al liderului pe piata ieseana a activitatilor de realizare a software-ului la comanda. Profitul gigantului IT de la Iasi era si in 2021 in scadere fata de anul precedent,…