- Quaran McCain și Cheryl McGregor formeaza un cuplu de doi ani, iar din septembrie, anul trecut, sunt casatoriți. Femeia are șapte copii și 17 nepoți, dar cei doi iși doresc foarte mult un copil al lor.

- Prin proiectul adoptat in calitate de for decizional, Senatul introduce grupe și la creșa, ca la gradinița, coboara varsta preșcolarilor care pot fi inscriși pana la cea a unui nou-nascut – 0 luni, fața de 11 luni cat prevazuse ministerul și totodata majoreaza semnificativ numarul de copii care pot…

- O femeie insarcinata in sapte luni, din judetul Vrancea, s-a injunghiat in burta in timpul unui conflict avut cu concubinul ei. Femeia a fost transportata in stare grava la Spitalul Judetean Focsani, unde a fost stabilizata, insa bebelusul a murit. Conform Politiei Judetene Vrancea, politistii au fost…

- Cadavrul femeii de 38 de ani a fost gasit pe 12 iulie 2020 in dormitorul apartamentului ei de pe Warwick Road, Solihull. Pana acum, nu se știa cine este raspunzator pentru crima de-a dreptul șocata, dar se pare ca vinovat este chiar fostul ei partener de viața, care a injunghiat-o pe femeia de 38 de…

- „Metoda accidentul” este in continuare folosita de infractori. O fata de 16 ani și un barbat de 32 de ani au fost reținuți, marți, de polițiștii Serviciului de Investigatii Criminale Sibiu. Cei doi ar fi pacalit o femeie de 85 de ani sa le transfere dea 4.000 de lei pentru „operația” fiului sau. O a…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca PSD nu vrea doar cresterea veniturilor romanilor prin marirea salariilor, ci si prin altfel de politici, un exemplu fiind un sistem de deduceri pentru familiile cu copii.

- O femeie de 70 de ani din comuna Livezi a fost arestata, fiind cercetata pentru omor calificat, dupa ce in urma cu doua zile si-ar fi ucis cumnatul cu mai multe lovituri de topor aplicate in zona capului, a informat, luni, Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea. Potrivit sursei citate, din datele de…

O femeie in varsta de 43 de ani a solicitat sprijinul jandarmilor tulceni, fiind agresata fizic de sotul cu care se afla in proces de divort.