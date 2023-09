Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al armatelor, Sebastien Lecornu, va efectua in perioada 6-11 septembrie un turneu in Orientul Mijlociu, cu vizite in Arabia Saudita, Kuweit si Emiratele Arabe Unite (EAU), a anuntat luni ministerul de resort, potrivit AFP.Vizita in Arabia Saudita, 'prima a unui ministru al armatelor…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, s-a intalnit vineri, 18 august, la Jeddah, cu ministrul iranian de externe Hossein Amirabdollahian, in cadrul discuțiilor la cel mai inalt nivel de cand cele doua țari s-au reconciliat dupa ani de rivalitate acerba care au destabilizat regiunea.…

- Astazi pornește și campionatul din Arabia Saudita, transformat intr-un magnet de vedete. Autoritațile de la Riad au investit doua miliarde de euro in 2023. La 37 de ani, Mohammed bin Salman controleaza intreaga putere in Arabia Saudita, e prinț moștenitor și prim-ministru, viitorul rege (Salman Al-Saud…

- PIB-ul saudit a crescut cu 1,1% in trimestrul al doilea, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat luni Autoritatea Generala pentru Statistica din Arabia Saudita, fata de 3,8% in trimestrul precedent si 11,2% in aceeasi perioada a anului 2022. Sectorul non-petrolier, unde Arabia Saudita isi…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Joe Biden a vizitat joi Arabia Saudita, a informat Casa Alba, ceea ce subliniaza dorinta americanilor de a ingriji relatia, uneori furtunoasa, cu acest partener strategic, noteaza AFP, citat de Agerpres.Jake Sullivan, care s-a mai deplasat…

- Arabia Saudita a decis marti sa achizitioneze drone turcesti, in timpul vizitei la Riad a presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Presedintele a participat, alaturi de printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, la ceremonia de semnare a contractului…

- Cea mai recenta runda de reduceri voluntare ale productiei de titei demonstreaza cooperarea dintre producatorii mari, aliati, Rusia si Arabia Saudita, a declarat miercuri ministrul saudit al Energiei, printul Abdulaziz bin Salman, transmite CNBC, informeaza News.ro.Luni, Arabia Saudita a anuntat…

- Nu a fost surprinzator faptul ca prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman(MBS) a fost printre primii lideri straini care i-au telefonat lui Vladimir Putin pentru a verifica ce face dupa revolta eșuata a mercenarilor Wagner. Putin a facut Organizația Țarilor Exportatoare de Petrol mai puternica…