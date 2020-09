Cum arată un Mercedes-Benz E-Class scos la vânzare în Germania cu aproape 1 milion km parcurşi Nu, masina n-a fost in slujba unui serviciu de taxi. Pur si simplu proprietarul sau face naveta in fiecare zi pe autostrazile germane din anul 2010 incoace, invartind sute de kilometri. In timp de 10 ani pe bordul acestui Mercedes-Benz s-au adunat aproape 1 milion de kilometri parcurși, iar acum el a fost scos la vanzare, avand o stare tehnica și un aspect estetic ce nu tradeaza nicidecum cifra odometrului, transmite PiataAuto.md . Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

