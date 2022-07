Cum arată și cât costă cel mai ieftin Porsche scos la vânzare pe autovit.ro Cum arata și cat costa cel mai ieftin Porsche scos la vanzare pe autovit.ro . Consultand site-ul autovit.ro am aflat ca cel mai ieftin Porsche scos la vanzare nu costa mai mult de 4.300 de euro. Are suficiente dotari, iar prețul este negociabil, drept urmare, cu puțin noroc, viitorul posesor auto ar putea plati chiar și 4.000 de euro. Cum arata și cat costa cel mai ieftin Porsche scos la vanzare pe autovit.ro De asemenea, in anunț se menționeaza ca sunt acceptate și schimburile. Cel mai ieftin Porsche scos la vanzare pe autovit.ro este un Porsche Cayenne din 2004 cu un motor de 2.3 benzina și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

