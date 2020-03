Cum arata Robbie Williams dupa ce a stat in carantina 3 saptamani

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Ayda Field Williams (40 de ani) a filmat momentul emotionant in care sotul ei, cantaretul Robbie Williams (46 de ani), isi reintalneste copiii dupa ce a stat in carantina timp de trei saptamani.

- Celebrul actor, Tom Hanks și sotia sa, Rita Wilson, s-au intors in Los Angeles dupa o carantina de mai bine de doua saptamani petrecuta in Australia in urma rezultatului pozitiv la testele pentru coronavirus, informeaza Reuters.

- Lupta impotriva coronavirus este una dificila, pe care o poarta atat personalul medical din spitale, cat și oamenii care, intr-un efort de a incetini raspandirea infecției, au ales sa stea acasa. Pe primul front de lupta se afla insa personalul medical, care cauta sa salveze cat mai multe vieți ale…

