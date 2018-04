Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Cardinale, una dintre marile actrite ale cinematografiei italiene din anii ' 70 si una dintre muzele regizorului Luchino Visconti, aniverseaza duminica implinirea a 80 de ani la Napoli, orasul in care s-a nascut fostul ei sot, regizorul Pasquale Squitieri, pe care artista il considera ''marea…

- Antrenorul italian Emiliano Mondonico, care a pregatit in cursul carierei sale echipele de fotbal Atalanta Bergamo, Torino, Napoli si Fiorentina, a incetat din viata joi, la Milano, la varsta de 71 ani, a anuntat familia acestuia, intr-un mesaj publicat pe Facebook. Mondonico si-a…

- Rezerva la Napoli, Vlad Chiricheș și-a marit avansul fața de Alex Maxim și Ștefan Radu, prin sporul salarial obținut pana in 2022. Incaseaza cat Immobile, dublu cat Stanciu și de trei ori mai mult decat Keșeru și Chipciu! Joaca intermitent la Napoli, doar cand Sarri ii menajeaza sau nu-i are disponibili…

- AS ROMA - AC MILAN LIVE in Serie A. ONLINE STREAM Digi Sport - VIDEO. Derbyul etapei a 26-a din Serie A se disputa intre AS Roma și AC Milan, LIVE VIDEO pe DigiSport și ONLINE STREAM pe Digi ONLINE, de la 21:45. AS Roma are ocazia de a-și intari poziția a treia in clasamentul din Seria…

- Seara cu rezultate surpriza in prima manșa a 16-imile Europa League. Pe langa nebunia de meci de pe Arena Naționala o alta bomba a fost detonata in Europa. Napoli fara Vlad Chiricheș in echipa a luat bataie acasa de la Leipzig și calificarea e aproape compromisa.Atletico Madrid a batut la…

- Juventus a obtinut, vineri, a opta victorie consecutiva in Serie A, scor 2-0 pe terenul celor de la Fiorentina. Dupa o prima repriza incrancenata, cu un penalty anulat gazdelor prin arbitrajul video, Juventus a reusit sa plece cu toate cele trei puncte de pe "Artemio Franchi" si se afla provizoriu…

- Echipa de fotbal Juventus Torino, campioana en titre a Italiei, a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Genoa 1893, in ultimul meci al etapei a 21-a din Serie A, disputat luni seara.Elevii lui Massimiliano Allegri s-au impus prin golul marcat de brazilianul Douglas…