Stiri pe aceeasi tema

- Situatie incredibila la Targu Mures, acolo unde o familie cu COVID in loc sa primeasca sprijin este bataia de joc a sistemului. DSP le-a spus sa se testeze la privat, apoi cand a aparut primul deces s-au trezit blocati de-a dreptul intr-un sistem ignorant. De la Targu Mures, regizoarea Crista Bilciu…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a prezentat public primele cifre care ar demonstra neregulile de la Primaria Capitalei. Demnitarul susține ca in timpul administrației Firea, Primaria a avut bani pentru plata subvențiilor, dar a deturnat destinația fondurilor. Dovezile au fost trimise la DNA.Ministrul…

- Gabriela Firea continua vineri sa sustina ca a pierdut alegerile pentru Primaria Capitalei in urma unei fraude. Aceasta a publicat pe Facebook un proces verbal in care susține ca lui Nicusor Dan i-ar fi fost atribuite gresit 200 de voturi in plus. „Cum au aparut, din senin, 200 de voturi in plus pentru…

- Gabriela Firea și soțul ei, Florentin Pandele, primarul din Voluntari, au mers in sala de clasa, alaturi de copiii lor, deși in contextul pandemiei este interzis accesul in incinta unitaților de invațamant, dupa cum o arata ghidurile Ministerului Educației. Aceștia au și postat pe pagina de Facebook…

- Lucian Romascanu si-a cerut din nou scuze pentru iesirea nervoasa de vineri. ”Prea multa lume a ridicat piatra...Daca 10% dintre cei care si-au exprimat blamul ar face ceea ce predica, lumea ar arata altfel. De ce, totusi, nu arata altfel? PS - Ceea ce fac e din convingere, inclusiv legea de mai…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca, in urma votului din Parlament, Guvernul va trebui sa dubleze alocațiile, explicand ca „sunt bani” pentru aceasta majorare, doar ca sunt „dosiți pentru campanie”. Liderul ALDE arata in acest sens catre fondul de rezerva, unde spune ca sunt „doua miliarde…

- ”Revenirea in V a economiei - inca o dovada! Am luat cele mai bune masuri pentru econonomie in cel mai dificil context economic din ultima suta de ani. Economia a raspuns pozitiv la aceste masuri si acum avem primele dovezi. In plina criza economica globala, volumul cifrei de afaceri pentru comertul…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, anunta, miercuri, "inca o dovada pentru revenirea in V a economiei" si afirma ca, in plina criza economica globala, volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul a crescut fata de aceeasi perioada a anului precedent. Citu sustine ca masurile luate…