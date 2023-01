Cum arată cea mai mare casă din lume și cât costă Cum arata cea mai mare casa din lume și cat costa. Toți ne dorim o casa pe gustul nostru, insa unele persoane pot exagera cand vine vorba de spațiu. Cea mai mare casa din lume se afla in Statele Unite și se pare ca dezvoltatorul nu a mai avut suficienți bani pentru a se bucura de ea, așa ca a fost obligat de judecatori sa o vanda. Cum arata cea mai mare casa din lume și cat costa Casa se afla in Los Angeles și a fost scoasa la vanzare cu o jumatate de miliard de dolari. „Cu șapte ani in urma, mi-a venit ideea sa construiesc cea mai mare și mai scumpa casa din lume. Unicatul absolut. Și am facut-o!”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

