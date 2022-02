Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații a punctat doua chestiuni importante in problema gestionarii Covidului. Prima se refera la starea de alerta sub care traim de aproape doi ani. Ministrul Alexandru Rafila a declarat aseara, 1 februarie, la televiziunea naționala, ca este posibil ca din luna martie…

- Editorial semnat de David Muniz, Charge d’ Affaires al SUA 31 ianuarie 2022 Diplomația inaintea Razboiului; Adevarul inaintea Minciunilor Lumea urmarește agresiunea neprovocata a Rusiei impotriva Ucrainei. Acțiunile Rusiei reprezinta o amenințare nu numai la adresa Ucrainei, ci a Europei și a ordinii…

- Una dintre cele mai cunoscute reprezentante a Maramuresului, respectiv a artei țesutului din Maramureș, Victoria Berbecar din Botiza, a decedat. Victoria Berbecar s-a nascut in 1944, in satul Ciceu Mihaiești, județul Bistrița Nasaud. A avut o importanta contribuție in pastrarea autenticitații și revitalizarii…

- Coregraful Calin Hantiu s a stins din viata. Nascut pe 16 iulie 1957, in Nasaud Bistrita si pasionat de dans inca din copilarie, Calin Eugen Hantiu a absolvit Liceul de Coregrafie din Cluj Napoca, promotia 1976, urmand ca, de a lungul a trei stagiuni, sa functioneze ca balerin la Opera Romana din Cluj…

- Monica Barladeanu este o frumoasa actrița, fiind de asemenea una dintre cele mai apreciate din Romania. Ei bine, intoarce privirile tuturor cand iși face apariția, insa cu toate astea la varsta de 43 de ani inca nu a cunoscut dragostea adevarata. Actrița, confesiuni neașteptate in cadrul unui podcast.

- Problema statului moldovenesc este ca, din pacate, inca nu s-a format pe deplin o adevarata elita. Aceasta opinie a fost exprimata de consilierul municipal al capitalei, șeful Comisiei pentru Construcții, Arhitectura și Relații Funciare, președintele companiei DAAC-Hermes, Vasile Chirtoca, vorbind in…

- O schita a fost descoperita sub vopseaua groasa a celei mai faimoase lucrari a maestrului olandez Rembrandt, „Rondul de noapte/ The Night Watch”, dezvaluind pentru prima data viziunea originala a artistului pentru panza de mari dimensiuni, scrie The Guardian.Desenul pregatitor, realizat cu vopsea…

- „Adevarata opera de arta este doar o umbra a perfecțiunii divine.” – Michelangelo Buonarroti Ordinea este forma de care depinde frumusetea lumii, frumusețea fiecaruia dintre noi. Ordinea inseamna echilibru, ea fiind și prima lege a universului. Un om ordonat nu se zapacește in dezordinea din jurul…