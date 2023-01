Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne de la Pristina, Xhelal Svecla, a afirmat marti ca Serbia, sub influenta Rusiei, incearca sa destabilizeze Kosovo prin sustinerea etnicilor sarbi din nord care blocheaza drumuri de cateva saptamani.

- "Rusia nu are niciun interes sa absoarba pe nimeni. Pur si simplu nu este recomandabil astazi", a declarat Putin ca raspuns la intrebarea unui reporter despre presupusele zvonuri potrivit carora Rusia vrea sa absoarba Belarusul. "Acesti critici lipsiti de scrupule din exterior fie nu inteleg despre…

- O actrița și poeta din Rusia a criticat razboiul lui Putin in Ucraina și l-a numit pe președintele rus „principalul maniac al secolului XXI”, transmite Sky News. Intr-un interviu cu YouTuberul Yury Dud, Vera Polozkova, in varsta de 36 de ani, și-a exprimat sentimentul de „durere nebuna și rușine” cu…

- Ucraina și Rusia ar trebui sa se așeze la masa negocierilor de pace, odata cu venirea iernii și suspendarea operațiunilor militare de amploare. Este opinia unui fost oficial american, șef al diplomației Statelor Unite. In opinia acestuia, Moscova nu trebuie slabita prin acest razboi, in ciuda amenințarii…

- Fostul președinte american George W. Bush crede ca Ucraina va caștiga razboiul impotriva Rusiei - atata timp cat țara atacata va primi sprijinul necesar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un depozit de carburant a explodat miercuri intr-o regiune din sudul Rusiei, la circa 200 km de granita cu Ucraina, in urma unui presupus atac cu drona, fara a face victime, au anuntat autoritatile locale, transmite AFP. ‘Astazi (miercuri), la ora 04:00 (01:00 GMT), o presupusa drona a facut sa explodeze…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca ia in serios negațiile Rusiei privind implicarea in incidentul din Polonia, adaugand ca este posibil sa fie vorba de o eroare tehnica, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Trecerea activelor sub administrare obligatorie va asigura securitatea infrastructurii critice utilizate pentru tranzitul gazelor, a declarat ministrul polonez al Dezvoltarii, Waldemar Buda, intr-o declaratie transmisa prin e-mail. In septembrie, Polonia a impus sanctiuni Gazprom si a declarat ca activele…