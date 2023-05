Cum ar putea aliaţii SUA să atenueze efectele unei reveniri a lui Donald Trump la Casa Albă – analiză Reuters Cea mai buna polita de asigurare pentru ceilalti membri ai G7, grupul celor mai bogate sapte democratii, este sa intensifice sprijinul pentru Ucraina, sa promoveze comertul liber si sa accelereze actiunile privind incalzirea globala, arata Reuters intr-o analiza. Desigur, este departe de a fi sigur ca Trump va castiga nominalizarea republicana, ca sa nu mai vorbim de alegerile prezidentiale din noiembrie 2024. Sondajele de opinie arata insa ca el are un avans considerabil fata de rivalii sai din partid, dar este in urma succesorului sau Joe Biden intr-o ipotetica revansa. De asemenea, nu se stie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

