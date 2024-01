Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Sibiu au confirmat sambata, 30 decembrie, mandatul de arestare emis luna trecuta pe numele lui Laurențiu Ghița, unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner, adus in țara noaptea trecuta din Marea Britanie.„Procedura de extradare a fost finalizata…

- Crima din Sibiu. Laurentiu Ghita, unul din suspectii banuiti ca l-ar fi ucis in bataie pe Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu, a fost adus noaptea trecuta in tara dupa aproape 2 luni de la crima. Cosmin Costinel Zuleam, un alt suspect dintre cei trei, este in continuare de negasit. „Dar nu am…

- Laurențiu Ghița, unul dintre indivizii banuiți ca l-a ucis pe Adrian Kreiner, a fost adus in țara, scrie adevarul.ro. Pe numele lui exista un mandat... The post Laurențiu Ghița, banuit ca l-a ucis pe Adrian Kreiner, a fost adus in țara din Scoția appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- La data de 19.11.2023, Tribunalul Sibiu a emis mandatul de arestare preventiva pe numele barbatului pentru savarșirea infracțiunilor de omor calificat și doua infracțiuni de talharie calificata.Laurențiu Ghița, impreuna cu alți doi complici, Minae Marian Cristian și Zuleam Costinel Cosmin, au intrat…

- Apartamentul folosit de cei trei hoți, cercetați pentru moartea omului de afaceri, se afla in comuna Dumbravița din județul Timiș. In aceeași casa ar fi ajuns și iubita lui Olteanu’, dar și Ilie Sitariu, cel care acum este arestat pentru favorizarea complicilor care i-a ajutat sa fuga peste hotare.In…

- Polițistii i-au prins pe doi dintre presupușii criminali ai lui Adrian Kreiner. Doi barbați, ambii din Dolj, au fost arestați in strainatate. Laurențiu Ghița și Cristian Minae au fost gasiți in Scoția și Irlanda, acolo unde ar fi fugit dupa ce ar fi comis crima din Sibiu. Iata cand ar trebui sa ajunga…

- Omul de afaceri Adrian Kreiner a murit in chinuri groaznice, conform rechizitoriului Politiei. Potrivit ultimelor detalii șocante dezvaluite de catre anchetatori, intregul plan a fost pus in aplicare de cel puțin cinci persoane – patru barbați și o femeie. Anchetatorii spun ca suspecții au utilizat…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au formulat, vineri seara, propunere de arestare preventiva in lipsa a celor trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. ”S-a formulat propunere de arestare preventiva in lipsa cu privire la cei trei barbati acuzati de omor calificat…