- Ma fascineaza Cristina Demetrescu. Am admirat-o de la distanța, inca din anii in care aparițiile sale in mass-media erau la inceput. Mereu echilibrata, eleganta, cu argumente științifice imbogațite de rafinamentul dezvoltarii sufletului sau, Cristina Demetrescu este astazi o sursa credibila in programele…

- Potrivit unui proiect de OUG pus recent in dezbatere publica de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP), incendierea ilegala a deșeurilor va constitui o infracțiune și se va pedepsi cu amenda sau inchisoare. Proiectul de OUG va introduce in OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor prevederea ca…

- Pastorel Teodoreanu (pseudonimul lui Alexandru Osvald Teodoreanu; n. 30 iulie 1894, Dorohoi, Botoșani, Romania – d. 17 martie 1964, București, Romania) a fost un poet, avocat, scriitor, publicist, epigramist, gastronom și iubitor de vinuri roman, membru de seama al boemei ieșene și bucureștene, marcat…

- Marți, 15 martie, primarul Piteștiului Cristian Gentea a mers in zona fostei colonii ACH, pentru a discuta cu locuitorii. Primarul a venit cu vești bune pentru cele 136 de familii, anunțand demararea branșarii la utilitațile publice. ”Fosta colonie ACH va avea condiții civilizate de trai, dupa zeci…

- Cazezi refugiați din Ucraina? Cum primești bani de la stat? Guvernul a aprobat ajutorul pe care il va acorda romanilor care gazduiesc refugiați din Ucraina. Este vorba despre o suma de bani care va acoperi o parte din cheltuielile cu hrana cetațenilor ucraineni, ajunși in Romania. Sprijinul financiar…

- Cozi uriașe in benzinariile din toata țara. In urma postarilor care circula pe rețelele de socializare, potrivit carora de la miezul nopții prețurile la carburanți ar urma sa depașeasca 10 lei/litru, Guvernul anunța controale la benzinarii. „Nu exista motive reale pentru creșteri accelerate de prețuri…

- Alexandru Rafila, ministerul Sanatații, a anunțat ca de maine, 9 aprilie, se renunța la restricții in Romania. Astfel, utilizarea maștii, cat și in exterior și interior, nu va mai fi obligatorie. De asemenea, nu va mai fi limita in spațiile publice in privința orarului, declara Rafila. Certificatul…

- Dupa tot cenusiul acestei perioade pandemice si a razboiului din tara vecina, una dintre partile placute este aceea ca semenii nostri si-au indreptat atentia catre lectura. Mult timp petrecut in casa, munca online, distantarea sociala impusa si noua frica cauzata de razboi; au facut ca noi sa fim mai…