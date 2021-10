Cum alegi cea mai bună varză pentru murat din piaţă. Cum trebuie să fie frunzele ei, de fapt Varza murata este una dintre delicatesele pregatite de gospodine toamna, pentru a o folosi in timpul iernii la prepararea celebrelor sarmaluțe sau a diverselor salate de sezon. Sfarșitul lunii octombrie este momentul ideal pentru pus varza la murat in butoaie mici, daca vrei sa fie gata pentru rețetele tradiționale de Craciun. Datorita acestor sfaturi, oricine se […] The post Cum alegi cea mai buna varza pentru murat din piata. Cum trebuie sa fie frunzele ei, de fapt appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

