Cum să îngrijești Oxalis triangularis – trifoiul ornamental Oxalis triangularis sau trifoiul ornamental violet este o planta apreciata care este destul de ușor de ingrijit, daca ținem cont de nevoile sale. Daca vrei sa te bucuri din plin de frumusețea sa, afla cum sa Oxalis triangularis - trifoiul ornamental.Despre Oxalis triangularis - trifoiul ornamental violetOxalis Triangularis este o planta perena care aparține familiei Oxalidaceae. Planta are frunze de forma triunghiulara, care sunt violet intens pe partea superioara și violet deschis pe partea inferioara.Oxalis Triangularis este originar din Brazilia, unde crește in subterasa padurilor umede și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

