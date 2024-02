Stiri pe aceeasi tema

- Stresul este o stare emoționala și fizica de tensiune care poate sa provina de la o situație sau de la un gand și se manifesta la nivel psihic prin nervozitate sau incordare, iar la nivel fizic prin stimularea secreției de adrenalina, intensificarea batailor inimii ori transpirație. Pentru a reduce…

- Romania participa cu 15 companii autohtone in perioada 14-18 ianuarie 2024 la imm cologne, un eveniment de referința din sectorul mobilier și al decorațiunilor interioare. Firmele romanești expun pe o suprafața de 813 mp colecții de mobilier și accesorii de design interior in linie cu cele mai noi tendințe: VISA…

- Ideea de incalzire in pardoseala nu este noua. Primele dovezi ale acestui tip de incalzire dateaza inca din antichitate, intr-o forma mai simpla. Sistemele moderne de incalzire in pardoseala au aparut pe la inceputul secolului XX, crescand tot mai mult in popularitate datorita beneficiilor pe care le…

- Inainte de invazia rusa din februarie 2022, Ucraina exporta aproximativ 6 milioane de tone de alimente pe luna prin Marea Neagra. Volumul lunar maxim exportat prin coridorul mediat de ONU a fost de 4,2 milioane de tone, in octombrie 2022, a declarat anul trecut ministrul adjunct al infrastructurii,…

- In principalele stațiuni montane de pe Valea Prahovei, gradul de ocupare a fost de peste 90% pentru vacanța de Revelion, anunța APDT Prahova. Traficul rutier a fost intens pe DN 1 atat inainte de Revelion cat și la finalul vacanței pe 2 ianuarie. S-a circulat pe alocuri in coloana pe raza localitatii…

- Bugetul Romaniei adoptat miercuri permite creșterea investițiilor prin ponderea mare a fondurilor europene. Deputatul PNL Sergiu Bilcea spune ca Romania va beneficia in 2024 de investiții record datorita PNRR și POR 2021 – 2027. „Romania este intr-un moment in care are la dispoziție fonduri generoase…

- Sistemele ERP sunt, de obicei, implementate in cadrul corporatiilor si intreprinderilor mari cu procese de productie complexe, cu retele de sucursale, cu o gama larga de produse si / sau servicii si cu un domeniu de inventar. Pe de alta parte, datorita avantajelor pe care le ofera, sistemele ERP sunt…