- Sfarșitul lunii a venit cu o veste neplacuta pentru comercianții din Piața Volanta de langa Stadionul „Dan Paltinișanu”: de la 200 de lei pe luna vor plati 300 de lei pe luna pentru o taraba. Oamenii considera ca nu e normal sa se ceara atația bani, avand in vedere ca piața funcționeaza doar opt zile…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru modificarea si completarea Legii apiculturii nr. 383/2013, care prevede ca producatorii, procesatorii si comerciantii sunt obligati sa afiseze vizibil pe eticheta tara de origine pentru mierea de albine. Potrivit legii, activitatea…

- Odata cu relaxarile instituite de guvern, administrația din Cugir a luat in calcul și extinderea activitaților de piața pentru comercianții de articole și produse industriale. Daca pana in prezent, aceștia aveau desfacere doar de luni pana vineri, in Piața „Complex”, incepand de saptamana viitoare,…

- MOLDOVA NOUA – De comun acord cu producatorii si comerciantii, in perioada desfasurarii lucrarilor de modernizare a Pietei Agroalimentare din Moldova Noua – Orasul Nou, desfacerea si comercializarea produselor se va face in alte doua locatii. Piata nu a mai fost modernizata din anii ‘90, mesele pentru…