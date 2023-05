Cum ajungem să ne pierdem dinții dacă nu facem detartraj Cum ajungem sa ne pierdem dinții daca nu facem detartraj „Una dintre cele mai mari temeri ale pacienților cu privire la detartraj are legatura cu faptul ca acestea le-ar putea afecta dinții și smalțul. Nimic mai fals! In primul rand, pentru a demonta aceasta teorie, le explic pacienților mei ca smalțul este un țesut foarte dur, asupra caruia putem interveni invaziv, afectandu-i integritatea, doar cu doua tipuri de materiale: diamant și carborund, materiale din care sunt realizate frezele cu care lucram in cabinet. In schimb, ansa ultrasonica cu care acționam nu poate sa afecteze smalțul in niciun… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Boloș trage iar semnalul de alarma: Daca nu facem reforma pensiilor speciale și a salariilor bugetarilor pierdem zeci de miliarde de EuroNevoia de reformare in sectoare critice precum sistemul de pensii speciale sau salariile bugetarilor nu este negata de guvernanți, insa implementarea treneaza.…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, le-a transmis celor de la PSD și PNL ca partidul sau nu va intra in jocurile rotativei și nici nu sunt dispuși sa cedeze vreun minister. De asemenea, UDMR nu va accepta nici vreo eventuala remaniere pentru ”ținem cu dinții de pozițiile pe care le avem”.”Munca ne-am asumat-o…

- Invitatul special a imbracat haina lui Sfantul Petru in ediția speciala de Paște și le-a dezvaluit romanilor care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a trece de porțile Raiului. Iata care au fost sfaturile oferite de Marcel Cobzariu!

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat dupa 12 ani, fara a mai da o singura șansa casniciei lor. In ciuda faptului ca au doua fetițe, cei doi și-au spus adio și lupta continua in tribunal pentru custodie și partaj. Alina Sorescu a oferit cateva detalii legate de divorț, dar refuza sa dezvaluie…

- Alina Sorescu, in varsta de 36 de ani și Alexandru Ciucu, in varsta de 47 de ani, se afla in plin divorț, dupa 12 ani de casnicie. Cei doi au impreuna doua fete, Carolina de 9 ani și Ana Raisa, in varsta de 6 ani. Acum, aceștia lupta pentru custodia fetelor. In prezent, ele locuiesc la artista, dar…

- Ministrul Proiectelor Europene avertizeaza ca neindeplinirea jalonului privind pensiile speciale ar duce „sigur” la pierderea a aproape 1,4 miliarde euro, fiind date detalii și despre posibila trimitere a cererii de plata numarul trei.

- Joi, 2 martie, la UVT are loc o intalnire cu academicianul Marius Andruh. Mai puteți viziona doua filme la Cinema Victoria, iar seara, Teatrul Thespis prezinta un one-woman show. Sunt și petreceri in oraș.

- Astazi, 1 martie 2023, o echipa operationala a societatii Apa Canal 2000 SA a intervenit in orasul Topoloveni pentru curatarea retelei de canalizare. Pe strada Calea Bucuresti, traseu retea aferent blocurilor P7 – P8 – ANL 1, dintr-un camin de canalizare au fost extrase materiale textile, resturi alimentare,…