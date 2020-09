Stiri pe aceeasi tema

- Eurocontrol, agentia care supervizeaza spatiul aerian european, anunta ca aproximativ sase milioane de zboruri cu avionul vor fi efectuate in acest an in Europa, cu 55% mai putine decat in 2019, si cu un milion mai putin decat estima in luna aprilie, cand flotele aeriene din intreaga lume erau blocate…

- Pandemia de COVID-19 va arunca 100 mil. de persoane in saracie extrema. Banca Mondiala: Este "imperativ" ca toti creditorii sa reduca datoria tarilor sarace Criza sanitara provocata de COVID-19 ar putea arunca in saracie extrema pana la 100 de milioane de persoane, un numar mai mare decat…

- Piata de capital din Romania s-a dezvoltat semnificativ in ultima perioada in directia emisiunilor de obligatiuni, comparativ cu zona de ofertelor publice initiale (IPO-uri), unde ritmul este in continuare unul lent, insa prima jumatate a anului a fost afectata puternic de extinderea virusului COVID-19,…

- Potrivit managerului Spitalului Județean de Urgența, Gabriel Lazany medicii rezidenți care au fost interesați sa vina sa lucreze la Bistrița sunt in stand by. Pandemia de Covid a obligat conducerea unitații medicale sa sisteze concursurile. Din cauza pandemiei de Covid, conducerea Spitalului Județean…

- Pandemia de COVID-19, generatoare de perturbari fara precedent in educatie, sursa de fracturi sociale si digitale, ar putea fragiliza si mai mult categoriile defavorizate din acest domeniu, precum elevii din familiile sarace, fetele si copiii cu handicap, a subliniat UNESCO marti, cu ocazia publicarii…