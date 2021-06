Cum afectează băuturile energizante organismul O bautura energizanta de calitate conține aproape 90% apa, restul reprezentand zahar granulat, cofeina, taurina și vitaminele din complexul B, la care se adauga diferiți indulcitori. De asemenea, totalul de cofeina dintr-o bautura energizanta este același cu cel dintr-o cafea espresso sau din doua cești de ceai negru sau verde. „Una dintre percepțiile greșite care stau la baza faptului ca bauturile energizante sunt controversate este conținutul de cofeina al acestora. Cred ca trebuie sa fim conștienți ca și in cazul bauturilor energizante, ca și in cazul celor mai multe alimente pe care le consumam,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

