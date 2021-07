Pleci in țara in urmatoarea perioada și nu știi sa activezi roamingul de la Vodafone? Iata tot ce trebuie sa știi despre acest lucru. Cum activezi roamingul de la Vodafone cand pleci din țara Potrivit site-ului oficial al Vodafone Romania , pentru a beneficia de serviciul de Roaming, acceseza sectiunea “Roaming” din meniul aplicatiei My Vodafone si in sectiunea “Serviciul de roaming” ai posibilitatea de activare sau dezactivare a serviciului de roaming in cazul in care numarul tau este compatibil cu serviciul roaming. Totodata, cei de la Vodafone explica și cum te poți conecta la o rețea de Roaming.…