Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau e foarte fericita, caci peste doar cateva saptamani urmeaza sa-și stranga baiețelul in brațe. Cantareața va deveni mama pentru prima data. Chiar daca e pe ultima suta de metri cu sarcina, ea in continuare canta. Artista nu a luat prea multe kilograme in sarcina, iar acum spune și secretul…

- Cristina Șișcanu a slabit 27 de kilograme, iar schimbarea este una de proporții. Vedeta arata excepțional, insa nu se oprește aici. Dupa ce a slabit un numar impresionant de kilograme, acum ea ține o dieta de menținere. Soția lui Madalin Ionescu este foarte atenta la ceea ce mananca și a dezvaluit care…

- Mioara Velicu, in varsta de 77 de ani, neaga ca ar avea intervenții estetice și nici nu are de gand sa apeleze la medicul estetician. Interpreta de muzica populara este mandra de ridurile sale și nu vrea sa faca nicio schimbare. Mioara Velicu este incantata de faptul ca oamenii o iubesc așa cum este…

- Orice zi poate fi puțin mai buna cu gluma potrivita. Un tip de bancuri foarte amuzante sunt cele despre mancare și diete, iar mai jos aveți cateva dintre cele mai amuzate pe aceasta tema. Va vor insenina pana și cea mai innorata zi!

- Alina Eremia este una dintre cele mai indragite și apreciate artiste de la noi din țara. Cantareața are un stil de viața destul de sanatos, dar și un trup de invidiat. Iata alimentele la care a renunțat vedeta!

- Are o silueta de invidiat și a aratat impecabil chiar și dupa fiecare naștere. Ei bine, puțini sunt cei care știu secretul Andrei. Cantareața a reușit sa slabeasca 15 kilograme intr-un timp record, in numai patru luni. Iata care sunt alimentele care au ajutat-o sa topeasca grasimea și sa slabeasca sanatos!