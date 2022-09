Stiri pe aceeasi tema

- Raffaello a revenit in atenția publicului dupa ce s-a reprofilat pe TikTok, dupa ce și-a inceput o cariera pe Youtube. Artistul a caștigat atenția a milioane de fani prin cantatul la tarabana, iar asta a devenit o adevarata afacere dupa ce fanii au inceput sa doneze in carul live-urilor. Raffaello a…

- Razvan Popescu a reușit sa slabeasca 31 de kilograme și se bucura de rezultate, dupa ce vreme de ani buni a dus o lupta pentru a ajunge la greutatea dorita. Ce a marturisit omul de radio, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- ”Securea razboiului” dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau a fost ingropata in urma cu ceva timp, de dragul copiilor. Artista a dat primele declarații despre intalnirea dintre ea și afacerist din prima zi de școala a baieților lor. Cei doi au mers impreuna la ceremonia de inceput de an școlar.

- Olguța Berbec a reușit sa indeplineasca o mare dorința de-a parinților sai, aceea de a merge intr-o vacanța in strainatate, dar și sa se bucure de serviciul all-inclusive. Cantareața e foarte foarte fericita ca a putut sa contribuie la aceasta mare realizare.

- Gheorghe Gheorghiu și Gabriela Bancescu traiesc de mai mulți ani de zile o poveste de dragoste. Anul trecut, in noiembrie 2021, ei au facut nunta in America. La un an de zile de la eveniment, soția artistului a facut dezvaluiri despre relația lor. Gabriela Bancescu a povestit cum a inceput, de fapt,…

- Record nostim stabilit in America. Un barbat a intrat pentru a doua oara in Cartea Recordurilor, dupa ce a reușit sa prinda intr-o chifla un crenvurst aruncat de la peste 50 de metri distanța. In imagini se poate observa momentul plin de haz, captat de diferitele camere montate de barbat pe gazon.…

- Irina Rimes este o desavarșita și foarte apreciata artista de la noi din țara, insa i-a fost destul de greu sa intre in lumea muzicii. Cantareața a facut dezvaluiri neștiute despre sacrificiile pe care le-a facut pentru a ajunge aici. Iata ce spune vedeta!