Cum a repartizat Guvernul sumele destinate sprijinirii organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 314 din 29 martie curent a fost publicat Ordinul 6.770 privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Saraiu, judetul Constanta.Actul normativ semnat de secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Rraed Arafat, Seful Departamentului pentru…

- Partidele din coaliția de guvernare au votat, marți, in Camera Deputaților, pentru respingerea unui proiect de lege susținut de grupul minoritaților naționale, proiectul de lege fiind, potrivit autorilor „necesar pentru a preveni inființarea frauduloasa a unor asociații cu caracter religios”. Legea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de pe data de 10 martie 2021, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. De asemenea, prin aceasta hotarare, CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restricționata…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 244 din 10 martie au fost publicate urmatoarele hotarari de Guvern: 27.Hotararea privind numirea lui Ivanov Marcel in functia de prefect al judetului Tulcea;28.Hotararea privind numirea lui Laudatu Marcel in functia de prefect al judetului Vaslui;29.Hotararea…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 226 au fost publicate Hotararile de Guvern cu numerele 59 si 60 semnate de primul ministru Florin Vasile Citu privind acordarea cetateniei romane lui Shamaev Dmitrii si pentru Ushkina Natalia.In Nota de Fundamentare se arata ca In conformitate cu art.132…

- ”Astazi, 25.02.2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului Post-ul Circa 100 de persoane sunt anchetate dupa ce au luat ilegal indemnizatii destinate sprijinirii salariatilor in contextul pandemiei…

- Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a cerut adoptarea unei legi privind minoritațile naționale, noteaza BucPress Cernauți. Se accentueaza ca legea va acorda drepturi minoritaților naționale. Zelenski a subliniat: „Ca stat, vom proteja tradițiile, sarbatorile, limba, folclorul minoritaților naționale,…

- Liderul AUR Dan Tanasa ,a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care afirma: „Presedintele UDMR a mai vorbit despre dorinta de a adopta, pana la sfarsitul anului in curs, Legea statutului minoritatilor nationale”. UDMR incearca de peste 15 ani sa adopte o legea privind statutul minoritaților…