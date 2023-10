Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Obadescu, devenita recent Gruia, dupa casatoria cu Mihai de la Akcent, se afla in timpul jurnalului de știri difuzat in direct pe Kanal D, moment in care cureaua i-a plesnit.Puțin stanjenita, dar in continuare cu zambetul pe buze, Ilinca Obadescu a continuat sa iși spuna textul și nu a acordat…

- Relatarea unui moment penibil, care in timp a devenit amuzant – aceasta este provocarea pe care Andreea Marin a primit-o de la Teo Trandafir. Fosta jurnalista și-a amintit cum, chiar in mijlocul unui platou de televiziune, inconjurata de cel puțin 250 de oameni, a avut parte de o cazatura de zile mari.…

- Un videoclip devenit viral pe internet surprinde o tanara din SUA, in timpul unei izbucniri xenofobe impotriva unui grup de turiști germani. Reacția a dus la concedierea acesteia de la locul de munca.

- Ciorba de burta este, fara doar și poate, una dintre cele mai populare preparate din bucataria romaneasca. Nu este restaurant unde sa nu poți servi o ciorba de burta, fie ca e un restaurant de fițe sau unul ieftin.

- Restaurantul Fair Play, legendar in Cluj-Napoca pentru ciorba de burta, și-a redeschis in liniște porțile, dupa ce a fost inchis de un an. Problemele restaurantul Fair Play, din Grigorescu, unde se servește cea mai buna ciorba de burta din Cluj, au inceput in iunie 2022, cand a fost inchis temporar…

- Seful Ryanair, Michael O'Leary, a fost tinta activistilor de mediu si a primit drept in fata o placinta cu frisca, in timp ce se afla la sediul central al Uniunii Europene din Bruxelles. Gestul s-a vrut a fi un semn de protest fata de emisiile de carbon ale celei mai aglomerate companii aeriene din…

- Atunci cand s-a intors la mașina, un șofer a avut parte de o surpriza zile mari. Omul a gasit in geam un bilet cu un mesaj neașteptat, lasat chiar de catre vecinul sau. Surprins, omul a reacționat in cel mai neașteptat mod posibil.

- Viral pe internet - Un supermarket vinde pui 'tatuați'. Cum a reacționat un client dupa ce a vazutUn "supermarket" ciudat din Las Vegas a devenit viral pentru varietatea sa de marfuri ciudate, inclusiv pasari de curte aparent tatuate și pasta de dinți speciala care se presupune ca este destinata…