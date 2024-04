Stiri pe aceeasi tema

- O tanara a devenit virala pe TikTok, dupa ce a pus un anunț ca vrea sa inchiriere o garsoniera de 12 mp. Femeia promite ca locuința este 3 in 1, baia, livingul și bucataria fiind in același loc. Oamenii s-au amuzat pe seama acestui aspect, mulți dintre internauți spunand ca este mult prea mica.

- In ultima vreme, dezvoltatorii imobiliari au observat o migrare a orașenilor catre zonele periurbane. Oamenii vor afara din oraș, dar totuși langa oraș. Vor sa traiasca in comunitați bine inchegate, in armonie, aproape de natura. Eden Capital...

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat miercuri un proiect de lege privind interzicerea TikTok pe tot teritoriul Statelor Unite, daca platforma video nu va fi vanduta de proprietarul sau chinez, relateaza CNN, citat de digi24.ro .

- Prețul carnii de miel a explodat, in timp ce 40% din producție se exporta. Motivul se regasește in faptul ca exportul a devenit singura soluție pentru fermierii care trebuie sa-și recupereze investiția. Iar in tot acest timp mulți dintre romani vor avea anul acesta un Paște la suta de grame, potrivit…

- Daca anul trecut, un kilogram de carne de miel se vindea cu 65 de lei, anul acesta este cu circa 10% mai scump, din cauza prețurilor uriașe de producție.Astfel, potrivit prețurilor afișate deja online de ciobanii care au pregatit ofertele de Paște, prețul pentru un animal viu va fi 25 – 30 de lei/kg,…

- Intr-o economie in care salariul reprezinta in continuare cel mai important criteriu in alegerea unui loc de munca, beneficiile extrasalariale pot face o diferența majora in retenția angajaților. Romanii sunt tot mai atenți in perioada aceasta la...

- O simpla pata maronie aparuta din senin pe fața avea sa transforme viața unui copil intr-un labirint infricoșator. Pe cand avea numai 12 ani, Diana s-a trezit intr-o dimineața cu perna plina de sange. „Cand era mica, daca avea febra, locul acela era mai fierbinte și se inroșea mai tare. Am fost cu ea…

- Numarul romanilor care vor sa-și schimbe jobul este in creștere, anul trecut fiind inregistrate peste 12,5 milioane de aplicari și 700.000 de noi CV-uri pe o singura platforma de recrutare.