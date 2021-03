Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au transformat in trupa Andre, in gala cu numarul 5 a sezonului 16 de Te cunosc de undeva! Andreea Balan nu a putut rezista și a cantat și dansat alaturi de concurenți.

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1 ii va pune pe toti cei 11 concurenti ai transforming show-ului intr-o ipostaza foarte dificila. Avand...

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1 ii va pune pe toti cei 11 concurenti ai transforming show-ului intr-o ipostaza foarte dificila. Avand drept tema travesti-ul, niciunul nu va scapa de o astfel de provocare, iar telespectatorii vor avea ocazia sa decida…

- Moment cu totul și cu totul special, in ediția 4 a emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1. De data aceasta, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu s-au deghizat in Florin Pittiș și Mircea Baniciu și au facut show magic cu piesa „Vinovații fara vina”!

- Ami a fost una dintre concurentele de la „Te cunosc de undeva”, in acest sezon și chiar daca la inceputul shoh-ului a inceput cu stangul, artista a demonstrat in final ca merita sa ia premiul cel mare. Sambata seara a avut loc finala, la Antena 1.Prima echipa clasata pe locul 4 a fost cea formata din…

- In finala sezonului 15 "Te cunosc de undeva!" s-au luptat pentru marele premiu AMI, Monica Anghel și Marcel Pavel, Adriana Trandafir și Romica Țociu, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, insa doar unul dintre ei a reușit sa caștige.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu ne amintesc de o alta trupa care a fost pe val in anii 2000 - doua blonde superbe nominalizate la MTV Music Awards for Best Romanian Act. Cei doi cantareți s-au transformat in Cristina Rus și Andreea Banica, trupa Blondy.