Cum a invadat noul coronavirus un spital din Wuhan și a contaminat personalul medical Patruzeci de angajați ai spitalului universitar Zhongnan din Wuhan au fost contaminați cu noul coronavirus în ianuarie, potrivit unui studiu publicat vineri și care confirma de maniera elocventa vulnerabilitatea personalului medical în fața virusului, scrie AFP.



Un bolnav internat la chirurgie pentru dureri abdominale a contaminat el singur zece membri ai personalului medical, potrivit studiului condus de cercetatori și doctori din Wuhan și publicat în revista medicala americana Jama.



17 persoane care au fost internate din alte motive au fost contaminate de coronavirus…

