Publicatia britanica The Guardian a publicat o investigatie cu multe aspecte interesante, despre un atacat informatic care l-a avut ca victima pe celebrul magnat american Jeff Bezos. In mai 2018, Bezos a primit un video pe WhatsApp din partea printului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, cu care tinea legatura in acest fel.

Asa cum a aratat si analiza criminalistica ulterioara, clipul in cauza continea un malware construit special pentru a copia date de pe telefonul pe care a fost trimis. Nu se stie exact ce date au fost extrase de pe telefonul lui Jeff Bezos, insa este clar ca au…