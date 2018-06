Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca directorul General al CNAIR, Narcis Neaga, a dispus infiintarea de urgenta a unei celule de criza care sa monitorizeze permanent situatia de la kilometrul 22 al Autostrazii Soarelui (A2). Decizia a fost luata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, la kilometrul 19, pe sensul de mers catre Constanta, in localitatea Cernica, judetul Ilfov, soferul unui autocamion a pierdut controlul volanului, a intrat in balans si s-a rasturnat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat la ora 19.10 ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul 49, in zona localitatii Sarulesti, pe sensul de mers catre Capitala, se circula in conditii de aglomeratie, in zona lucrarilor la partea carosabila, de pe prima…

- CNAIR: Au fost remediate problemele aparute pe A2 la km 17 Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca a reusit sa remedieze problemele aparute pe Autostrada Soarelui, la Km. 17, pe sensul de mers Constanta - Bucuresti, unde doua placi de beton s-au ridicat ieri cu aproape…

- Circulatia este oprita pe A2, pe banda de urgenta si partial pe prima banda a sensului de mers Constanta catre Bucuresti, la kilometrul 17, din cauza ridicarii placilor de beton din componenta carosabilului, transmite Infotrafic.

- Un accident grav a avut loc în urma cu puțin timp, pe Autostrada Soarelui, în dreptul kilometrului 180, sensul de mers dinspre Constanța spre București. Potrivit centrului Infotrafic al Poliției Române, o persoana a fost ranita grav, fiind solicitata intervenția unui elicopter.…

- Lucrarile pe Autostrada Soarelui au fost finalizate, au anuntat, joi, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care au precizat ca valoarea reparatiilor depaseste 204.000 lei. Portiunea cea mai degradata a fost cea cuprinsa intre Bucuresti si Fundulea,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat duminica ca a inchis circulatia pe Autostrada Soarelui intre Bucuresti si Fetesti, pe ambele sensuri de mers, si pe unele tronsoane de pe patru drumuri nationale din cauza fenomenului meteo de ploaie inghetata, potrivit…