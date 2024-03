Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, joi seara, la postul Antena 3, ca in timpul procesului de doping de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a suferit socul vietii sale, afland ca proba de sange care i-a fost prelevata la Bucuresti a fost pastrata fara sa se respecta regulile si…

- Simona Halep a dat in judecata compania canadiana care a produs suplimentul nutritiv despre care crede ca a dus-o la o interdicție de patru ani pentru dopaj, care i-ar putea pune capat carierei, relateaza Reuters . Halep solicita despagubiri de peste 10 milioane de dolari de la compania Quantum Nutrition,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, fost lider 1 mondial si castigatoare a doua turnee de Mare Slem, va fi audiata de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), de miercuri pana vineri, ea contestand suspendarea sa de patru ani pentru dopaj, a indicat TAS, citat de AFP.

- Simona Halep este extrem de dezamagita in urma celor intamplate in ultimele luni, dupa ce a fost acuzata de dopaj, dupa un control efectuat la US Open 2022. Iata care este visul cel mare al jucatoarei de tenis!

- Simona Halep a dat vestea la care nimeni nu se aștepta! Jucatoarea a anunțat cand se retrage din tenis, dupa toate evenimentele grele prin care a trecut, de-a lungul carierei sale. Simona Halep a vorbit, in cele din urma, despre sfarșitul carierei sale și despre momentul in care va renunța la sportul…

- TAS a anunțat oficial ca incepe procesul Simonei Halep. Sportiva de 32 de ani, suspendata 4 ani pentru dopaj, va fi audiata in perioada 7-9 februarie. Pe 12 septembrie, Simona Halep a fost suspendata vreme de 4 ani pentru doua incalcari ale regulamentului antidoping, utilizarea unei substanțe interzise,…