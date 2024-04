Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și-a anunțat retragerea de la turneul WTA 125 de la Oeiras, invocand faptul ca are nevoie de mai mult timp pentru a se obișnui cu antrenamentele intense. Fostul lider mondial a facut anunțul pe Instagram și a explicat de ce nu va mai participa la competiția din Portugalia. „Schimbare de…

- Simona Halep a vorbit despre un moment greu pentru ea, acela in care a venit decizia de 4 ani. Jucatoarea de tenis a avut un șoc. Iata ce declarații a facut sportiva cu privire la acest subiect important!

- Simona Halep revine pe terenul de tenis dupa ce TAS i-a redus considerabil suspendarea primita in scandalul de dopaj cu Roxadustat. Romanca a anunțat pe contul sau de Instagram ca va participa la WTA Miami, unde a primit un wildcard din partea organizatorilor.