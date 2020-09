Stiri pe aceeasi tema

- Aleksei Navalnii, considerat adversarul nr.1 al Kremlinului, planifica sa se intoarca in Rusia din Germania, unde se afla spitalizat la clinica Charite dupa o presupusa otravire luna trecuta in cursul unei calatorii in Siberia, a indicat purtatoarea sa de cuvant Kira Iarmis intr-o postare marti pe…

- Ministerul rus de Externe a anuntat marti ca l-a convocat pe ambasadorul Germaniei la Moscova, Karl Helfferich, din cauza declaratiilor Berlinului cu privire la otravirea lui Aleksei Navalnii, relateaza Reuters.Opozantul rus a fost spitalizat la 20 august in stare grava la Omsk, in Siberia,…

- Ministerul de Externe rus a anuntat marti ca l-a convocat pe ambasadorul Germaniei la Moscova in legatura cu declaratiile facute de autoritatile de la Berlin cu privire la starea politicianului de opozitie rus Aleksei Navalnii, potrivit Reuters. Navalnii, 44 de ani, un proeminent critic…

- Vladimir Uglev a ajuns in atentia presei in urma cu cateva zile, fiind cercetatorul care a inventat neurotoxina cu care a fost otravit Aleksei Navalnii, opozantul lui Putin. Omul de stiinta rus, in varsta de 73 de ani, a vorbit in exclusivitate pentru Libertatea despre proiectul sovietic secret Noviciok. …

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a dat asigurari joi ca detine proba ca otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii a fost "falsificata" de occidentali pentru a descuraja Moscova sa intervina in Belarus, unde o puternica miscare de contestare zguduire tara, relateaza AFP. Alegatia intervine dupa…

- Criticul președintelui Rusiei Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, aflat în coma și tratat într-un spital din Berlin, a fost otravit cu un agent neurotoxic din categoria Noviciok, a spus miercuri purtatorul de cuvânt al guvernului german, relateaza Reuters. Testele toxicologice…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu noviciok, un agent neurotoxic, acuza Guvernul German, transmite BBC News, potrivit news.ro.Teste toxicologice arata ”fara echivoc proba” unui agent neurotoxic din grupul noviciok, a anuntat Belinul. Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Politia rusa a anuntat joi ca a deschis o prima "examinare preliminara" a afacerii Aleksei Navalnii, care potrivit medicilor sai germani a fost probabil otravit, o pista pe care Moscova a respins-o pana acum, relateaza AFP. Anchetatorii rusi au lansat "examinari preliminare legate de spitalizarea…