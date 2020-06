Cum a fost găsit Costin Mărculescu de polițiști Costin Marculescu a fost gasit mort in noaptea de miercuri, in apartamentul sau din București. Dupa ce timp de cateva zile nu a mai fost vazut de vecini, iar cainele sau nu se mai oprea din latrat, poliția a fost alertata, iar oamenii legii au ajuns la casa actorului, unde au descoperit trupul neinsuflețit al acestuia. Marculescu a fost gasit decedat in cada plina cu apa, insa actorul era imbracat, conform Spynews . Trupul lui Costin Marculescu a fost dus la INML, unde medicii legiști urmeaza sa efectueze necropsia pentru a afla cauza morții acestuia. Potrivit unor surse de la INML, actorul ar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

