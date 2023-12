Cum a devenit COMAT Constanța victima hoților de fier vechi Cinci tineri, dintre care doi majori și trei minori, au fost prinși in flagrant in timp ce incercau sa fure materiale feroase de pe halele aparținand firmelor Domeniul Bogdan S.A. și Comat Constanța S.A., din Medgidia. Intr-o incercare de a face bani de buzunar, aceștia au acționat ca un grup bine organizat, escaladand cladirile cu ajutorul unui baros. Incidentul a avut loc pe 27 iulie 2022, cand un agent de paza a observat activitatea suspecta și a alertat imediat poliția. Echipa de intervenție a surprins grupul in timp ce dadeau cu barosul in acoperișul halelor, pregatindu-se sa sustraga fierul.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 296 din 14 Decembrie 2023 BULETIN INFORMATIV14 DECEMBRIE 2023 RETINUT PENTRU TENTATIVA LA FURT CALIFICAT La data de 13 decembrie a.c., politistii Compartimentului de Investigatii Criminale din cadrul Sectiei 3 Politie Urbana, cu sprijinul politistilor Sectiei 2 Politie Urbana, au retinut un barbat,…

- Marți, 14 noiembrie, doi barbați in varsta de 36 și 40 de ani din Baia Mare care erau reținuți pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de furt calificat au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. In urma activitaților de cercetare penala desfașurate de polițiștii baimareni s-a stabilit faptul…

- Doi barbati care aveau de executat pedepse cu inchisoarea, unul de 8 ani pentru comiterea infractiunii de tentativa la omor calificat, iar altul de 5 ani si 8 luni pentru comiterea infractiunii de viol, au fost depistati de politistii galateni si incarcerati in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati,…

- Mircea Toma, membru CNA, a declarat ca se extind reglementarile care se aplica pentru TV si Radio si asupra spatiului digital, respectiv platfomele Facebook, YouTube, Instagram. El a precizat ca probabil ca in viitorul apropiat, CNA va detine o calitate speciala, de ”trusted partner” de partener investit…

- Avocatul Adrian Cuculis anunța ca, potrivit unui raport INML, un bebeluș nascut prematur a stat 13 ore fara a primi ingrijiri medicale de la medicul ginecolog. Incidentul s-a produs in urma cu peste un an. Avocatul utilizeaza concluziile INML in cazul in care medicul este „suspect pentru tentativa la…

- Reținut in Timiș pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat in forma continuata La data de 08 octombrie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Timișoara, au fost sesizați de catre administratoarea unei societați comerciale, cu privire la faptul ca, o persoana ar fi sustras...

- La data de 10 octombrie 203, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Mangalia Postul de Politie Tuzla au identificat doi barbati, de 18 ani, respectiv 23 de ani, banuiti de comiterea infractiunii de tentativa la furt calificat.La data de 10 octombrie 203, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie…

- Polițista a fost prinsa intr-un imobil in timp ce se afla cu iubitul care fugise din arestul la domiciliu. Incidentul s-a intamplat in cursul zilei de 29 septembrie, dupa ce, in jurul orei 18:40, polițiștii Poliției Orașului Budești au fost sesizați prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul…