Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele doua sapatamani starul pop (in varsta de 46 ani) este nevoit sa stea in carantina acolo, impreuna cu toata familia sa. Robbie Williams a petrecut Craciunul cu familia in casa lui din Londra, inainte de a se imbarca in avion cu destinatia St. Barts. Cantaretul a plecat in vacanta din…

- Dorian Popa și-a ingrijorat toți fanii in urma cu o seara, atunci cand artistul a ajuns pe masa de operație! Cantarețul le-a spus tuturor ca și-a facut o operație de rinoplastie, dupa ce de-a lungul timpului mulți s-au legat de nasul sau! Iata cum arata acum, dupa ”intervenție”. A luat prin surprindere…

- Pana recent, erau cunoscute doua teste pentru depistarea virusului SARS-CoV 2: PCR-Real Time (cel considerat oficial in Romania) si testul rapid pentru anticorpi IgG si IgM. In urma cu o luna a intrat si in Romania noul test utilizat la nivel global.

- Fantezii muzicale de iarna, cu Filarmonica Brașov! A inceput magia sarbatorilor și, odata cu ea, emoția muzicii devine tot mai prezenta in sufletele noastre! Despre concertul saptamanii… Dupa cum ne-a obișnuit, Filarmonica Brașov este prezenta in inimile melomanilor printr-o serie de evenimente susținute…

- Printre alimentele care fac rau se numara și acesta, care nu ajuta deloc inima in mod special. Ce nu trebuie sa mai consumi? Elimina-l acum din meniul tau zilnic. Efectele consumului sau? Un specialist aduce detalii in acest sens. Alimentul pe care trebuie sa-l ocolești pentru ca dauneaza inimii Consumul…

- Carmen Grebenișan a trait cele mai frumoase clipe atunci cand iubitul ei Alex a cerut-o in casatorie, insa situația putea arata cu totul altfel. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare cum a fost la un pas sa distruga momentul atent pregatit.

- Feli Donose este una dintre vedetele implinite pe toate planurile. In urma cu aproximativ o luna, cantareața a anunțat ca partenerul ei a facut marele pas și a cerut-o in casatorie. Recent, aceasta a marturisit ca momentul a fost atat de emoționant incat a fost nevoie de o a doua cerere.