Cum a ajuns „Elveția Orientului Mijlociu” să aibă cozi interminabile pentru pâine Prețul painii subvenționate a explodat in Liban, iar brutariile au inceput sa raționeze alimentele de baza. In acest context oamenii sunt nevoiți sa stea la cozi umilitoare, iar in presa au aparut știri despre batai care au avut loc in brutarii și chiar focuri de arma trase de clienți nemulțumiți, relateaza RFI . Totul are loc intr-o țara care avea renumele de „Elveția Orientului Mijlociu” pentru sectorul sau bancar infloritor, inainte ca criza financiara sa vina in 2019. In 2020 a intrat in incapacitate de plata a datoriilor, iar moneda locala s-a depreciat cu 90%. Confruntat cu cererile creditorilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

