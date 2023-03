Cum a ajuns Bianca Drăgușanu la “Bravo, ai stil!” Cum a ajuns Bianca Dragușanu la “Bravo, ai stil!” Vizita neașteptata pe platoul de filmare “Bravo, ai stil!”, inainte de premiera celui de-al optulea sezon. Premiera va avea loc duminica, 2 aprilie, ora 19:00, pe noul post de televiziune Kanal D2, care va fi lansat in aceeași zi. Bianca Dragușanu a defilat pe podiumul acestui show de televiziune. Același pe care concurentele defileaza in incercarea de a-i impresiona pe jurați cu ținutele lor. Vedeta Kanal D2 și-a facut apariția pe platoul emisiunii “Bravo, ai stil!” pentru a le ura colegilor sai și concurentelor emisiunii succes in noul sezon.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

stiripesurse.ro

