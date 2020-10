Culturile de primăvară, afectate pe o suprafaţă de aproximativ un milion de hectare, estimează ministrul Agriculturii Culturile de primavara vor fi afectate de seceta pe o suprafata de aproximativ un milion de hectare dupa ce culturile semanate in toamna au fost, de asemenea, afectate pe mai mult de 1,1 milioane hectare, a anuntat marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. "Daca culturile semanate in toamna au fost afectate in suprafata de peste 1,1 milioane de hectare, din nefericire, si culturile de primavara au fost afectate pe o suprafata destul de mare. Nu avem inca cifrele dar, din estimarile noastre, tot aproximativ 1 milion de hectare vor fi afectate si aici ma refer in primul rand la porumb si la floarea-soarelui.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat joi ca ajutorul de stat pentru culturile afectate de seceta - in suprafata de peste 1,1 milioane de hectare - se ridica la 850 de milioane de lei. El a prezentat in sedinta de guvern situatia finala privind ajutorul de stat acordat pentru…

- Peste 1.100 de fermieri au depus documente privind calamitarea unor culturi agricole de primavara in diferite proportii din cauza secetei, potrivit sefei Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt, Gabriela Andronie. Suprafata totala de culturi agricole de primavara (porumb, floarea-soarelui,…

- Despagubirile pentru fermierii care au culturile afectate de seceta se vor acorda integral dupa 15 septembrie. Banii provin de la bugetul national si din fonduri europene. Prezent ieri in Ialomita, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a lansat un apel catre toti cei 34.000 de potentiali beneficiari…

- Buzaul se afla in randul județelor in care agricultorii au avut pierderi foarte mari la culturile inființate in toamna anului 2019, acestea fiind grav afectate de seceta pedologica, pe o suprafața de 69.000 de hectare, din cele 1,3 milioane de hectare, afectate la nivel național. Pentru culturile afectate…

- Sumele alocate pentru despagubirile din cauza secetei vor fi virate agricultorilor incepand cu 15 septembrie. Ministrul agriculturii, Adrian Oros a declarant, astazi, la Iași, ca la nivelul țarii sunt peste 34.000 de fermieri care au culturile de toamna afectate. Bani vor primi și cei din sectorul zootehnic,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a dat asigurari vineri, la Pitesti, ca despagubirile pentru fermierii care au culturi afectate de seceta vor fi virate imediat dupa rectificarea bugetara. "O parte din suprafetele insamantate in toamna, adica 1,2 milioane hectare din cele 2,9 milioane hectare insamantate…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, le promite fermierilor ca vor primi despagubirile pentru culturile de toamna afectate de seceta incepand cu finalul lunii august 2020. In toamna anului 2019 au fost inființate 1.168.064 ha cu culturi de toamna care au fost calamitate de seceta in diferite grade,…

- Suprafata declarata la plata anul acesta este de 9,879 milioane hectare, mai mare fata de anul trecut cu 235.000 de hectare, in timp ce numarul exploatatiilor a scazut cu 13.373, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa, potrivit…