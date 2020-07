Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, salvamar pe plaja Bahia, din zona Ostia, Italia, s-a transformat intr-un adevarat erou, dupa ce a salvat de la moarte un copil, pe care l-a resuscitat. Mama copilului nu știe cum sa ii mai mulțumeasca barbatului.

- ■ editorialist este preotul Constantin Necula ■ “dorim, pe langa publicul fidel al centrului, sa aducem cat mai multi tineri alaturi de noi”, a declarat Carmen Nastasa ■ “Motto-ul ramane «Fiti cool-turi de iubire»”, a spus preotul Necula ■ Primul numar al revistei de cultura CoolT Neamt a fost lansat…

- Centrul de Cultura „Dinu Lipatti”, instituție recent inființata, care funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Argeș, și-a deschis porțile, azi, 8 iunie, in a doua zi de Rusalii, la Conacul Fundațeanca, actuala casa memoriala de la Ciolcesti, comuna Leordeni, a marelui pianist roman Dinu Lipatti.…

- ■ este vorba despre manifestarile organizate de Centrului pentru Cultura si Arte Carmen Saeculare ■ „u se vor mai desfasura concertele si recitalurile din cadrul Festivalului Vacante Muzicale la Piatra-Neamt, Festivalului International de Folclor Ceahlaul si Neamt Music Festival“, se arata intr-un comunicat…

- Șerban Nicolae, Titus Corlațean și alți 12 parlamentari PSD din ”aripa dura” a partidului au inițiat un proiect de lege care interzice timp de doi ani orice vanzare de acțiuni sau privatizare totala a firmelor de stat și blocheaza și eventualele negocieri incepute deja. Proiectul a fost votat deja…

- Luni, 8 iunie 2020, a doua zi de Rusalii, la ora 11.00, Centrul de Cultura „Dinu Lipatti”, instituție recent inființata, care funcționeaza sub autoritatea Consiliului Județean Argeș, iși deschide porțile la Conacul Fundațeanca, actuala casa memoriala de la Ciolcesti, din comuna Leordeni, a marelui pianist…

- Prezenta scocrului la Acces Direct l-a deranjat crunt pe Viorel si a spus ca acest lucru a fost picatura care a umplut paharul. In toata „nebunia” asta, soțul Vulpiței considera ca lucrurile s-au stricat intre ei in momentul in care tatal Vulpiței și-a facut apariția in platoul Acces Direct . Ca atare…

- Mirela Vaida, prezentatoarea de la Acces Direct, a vorbit, in sfarșit, despre succesul din spatele poveștii Vulpiței cu Viorel și modul in care aceasta a luat amploare intr-un timp atat de scurt.„Asta ma intreb si eu in fiecare zi. Nu ne-am așteptat sa prinda povestea ei, cred ca autenticitatea acestei…