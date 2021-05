Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a amanat dezbaterea solicitarii de eliberare condiționata a fostului lider al PSD pana pe 26 mai. Cererea de amanare a fost depusa de Liviu Dragnea, pe motiv ca avocatul sau nu se poate prezenta la proces. Update: Procesul lui Liviu Dragnea a fost amanat pentru 26 mai, fiind invocat…

- Un nou centru de vaccinare anti – coronavirus va fi deschis la vama Nadlac. Cetațenii se pot imuniza chiar la ieșirea din țara. „Foarte mulți romani vin la Arad doar ca sa se vaccineze, stau și 2 – 3 zile. Am vaccinat la Arad și majoritatea romanilor din misiunile diplomatice din Europa. Sunt romani…

- Situație șocanta in Franța! 140 de persoane care au venit sa fie vaccinate impotriva Covid-19 intr-un centru din nord-estul Frantei au primit, din greseala, o injectie cu ser fiziologic in locul unei doze de Pfizer. Eroarea s-a produs in centrul de vaccinare din Epernay, a indicat Centrul Medical Universitar…

- Un raport recent al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) arata ca majoritatea antibioticelor nu mai fac fața bacteriilor. Un procent de 82% dintre antibioticele autorizate recent nu mai sunt eficiente. „Antibioticele sunt calcaiul lui Ahile pentru asistenta medicala universala si pentru siguranta…

- Nelu Ploieșteanu a murit astazi, 2 aprilie 2021, la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut pe o rețea de socializare. Pe 18 martie 2021, vedeta a ajuns de urgenta la Spitalul Floreasca, in urma infectarii cu coronavirus. Starea lui era critica in momentul internarii in spital, astfel ca vestile nu…

- Poliția Locala din București a evaluat pagubele in urma protestului desfașurat in noaptea de luni spre marți. Valoarea daunelor ajunge pana la 32.000 de euro. „In urma protestelor desfașurate in cursul serii au fost inregistrate urmatoarele pagube materiale: geamurile sparte la patru stații STB, in…

- Comisia Europeana a anunțat deja inființarea „adeverinței de vaccinare anti-COVID” sau a acelui document care arata ca cineva a trecut prin boala. In Europa nu toate țarile sunt de acord cu emiterea acestui document. Pe de o parte, țari precum Franța atrag atenția ca doar 5% din polulația eligibila din…

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a cerut duminica tarilor europene sa evite “orice amenintare sau presiune” in negocierile cu Teheranul pe tema programului nuclear al republicii islamice. Solicitarea a venit in timpul unei intrevederi cu seful diplomatiei irlandeze, Simon Coveney, potrivit AFP.…