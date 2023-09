Stiri pe aceeasi tema

- Romanul este campion la taiat panglica. Inaugurarile cu fast sunt preferatele politicienilor din Romania, indiferent daca lucrarea este terminata sau este vorba de doar cațiva centimetri de autostrada. In Arad insa se pare ca lucrurile merg altfel. Intai se inaugureaza și apoi se pun pe treaba. Președintele…

- BNR sprijina programul de austeritate al Guvernului, anunța guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Guvernatorul adauga ca decizia este una politica, iar tara noastra nu are nevoie in aceste momente de un „alt taraboi”. „Acum sprijinim un program al Guvernului de ajustare fiscala, ca sa nu-i spun corectie.…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a avut, marti, un mesaj tranșant pentru partenerii de guvernare. El le-a transmis liberalilor ca, in cazul in care nu vor susține masurile fiscale ale PSD, se va ajunge la alegeri anticipate in Romania. „Cine vinde potcoave? Unde-i calu’? Aflam prin vocea (autorizata?)…

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, a anunțat ca este nevoie de masuri drastice, nu ca cele anunțate de premierul Marcel Ciolacu ”Sa se renunte la facilitati si portite de optimizare fiscala, iar ANAF sa colecteze mai bine”. „Deficitul bugetar este o vulnerabilitate majora, care nu poate…

- Un deputat a depus un amendament la Codul Urbanismului, prin care propune ca toate cladirile din Romania sa fie zugravite in alb. Scopul este cel de a reduce temperatura din imobile cu pana la 3 grade Celsius vara. „Este sufocant de cald in aceste zile de vara. In acest context, consider ca este o datorie…

- Un psiholog de la Direcția de Asistența Sociala sector 4 București a fost demisa, luni, din funcție, in urma unui control demarat de conducerea instituției. Femeia este acuzata ca in loc sa consilieze copiii instituționalizați, ii constrangea sa povesteasca abuzurile la care erau supuși și ascundea…

- Angajații romani nu mai trebuie sa raspunda la telefon dupa serviciu. Dupa modelul francez, Comisia Europeana vrea sa reglementeze la nivelul tuturor statelor membre dreptul la deconectare al angajaților. Practic, dupa ce pleaca de la serviciu, salariații, inclusiv cei din Romania, ar putea sa nu…

- Romania quickly followed Republic of Moldova in condemning possible Russian threats to a bridge connecting Republic of Moldova and Romania announced by Kherson’s self-proclaimed pro-Russian governor, according to Euractiv. In a video recording, the Russian representative in Kherson, Vladimir Salido,…