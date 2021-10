A fost surpriza alegerilor locale, in septembrie 2020, atunci cand a devenit primarul Timișoarei cu un numar important de voturi. Nascut și crescut in Germania, cu un aer de proaspat european, Dominic Fritz a fost privit ca o mare speranța de catre locuitorii orașului de pe Bega.Lucrurile nu au stat, insa, așa cum s-au așteptat cei mai mulți, pentru ca scandalurile s-au ținut scai de proaspatul edil. Azi, la un an de cand a preluat fraiele orașului de pe Bega, Dominic Fritz aduna critici din toate parțile.Unul din marile scandaluri care l-au vizat pe edil a fost legat de domiciliul sau. Dominic…