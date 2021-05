G. Berca: Am trecut printr-o perioada dificila. Nu pentru a ma apara... O cariera pusa sub semnul intrebarii... Eu nu mai am nimic de pierdut și nici de caștigat.(...) In fața dvs. se afla acum un penal, un condamnat. Am aplicat la CEDO, n-am stat cu mainile-n san.Nu știu daca ați cunoscut-o pe Sofica Dumitrașcu - deși nu mai e printre noi. Dupa ce Bacaul a luat o decizie, i-a prezentat dosarul. Am vrut sa am o parere de la un fost judecator.A. Alexandrescu: La ea ați facut referire in scrisoarea lui Ion Cristoiu.G. Berca: Am mers la ea acasa.Dupa ce a vazut motivarea, m-a sunat și mi-a spus:…