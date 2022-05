Cuco a lansat piesa Time Machine

Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea il cunoaște pe Mihai Gadea, dar stați sa vedeți cine este și cu ce se ocupa fiica lui! Tanara are parte deja de un succes rasunator, iar astazi și-a facut și marea lansare in muzica. Karina Maisha are 19 ani și este extrem de talentata. Iata cum suna prima piesa a fiicei lui Mihai Gadea!

- Liviu Teodorescu, asa cum nu l-ai mai ascultat pana acum. „Tot eu” este cea mai noua piesa a unuia dintre cei mai talentati si versatili artisti din Romania. L-ai ascultat cantand balade pop, emotionante, de dragoste, ai fredonat melodii ca „Fanele”, “Muzele” sau „Mi-ai pus ceva in pahar”, iar acum…

- AURORA a lansat noul ei single – “The Woman I Am”. Explorand teme de incredere in sine și mandrie, piesa este prima extrasa dintr-o versiune speciala deluxe a albumului – “The Gods We Can Touch”. Cantareața norvegiana a spus despre piesa: „Aceasta este o oda divinitații feminine. Nu este intotdeauna…

- Sigrid a lansat piesa “It Gets Dark”. Anterior, cantareața pop norvegiana a lansat o noua versiune a colaborarii ei cu Griff, „Head On Fire”, care ii prezenta atat pe MØ, cat și pe King Princess. Noua versiune de saptamana trecuta a acelei piese a fost precedata de debutul sau in ianuarie, cand a fost…

- Pe langa faptul ca este colega noastra și o putem asculta in fiecare zi de la 10:00 la 13:00 On Air la Virgin Radio Romania, Rawanne (Diana Ramadan) se bucura și de milioane de views la piesele ei. Cu single-ul “Caliente” a strans peste 11 milioane de vizualizari pe YouTube, a ajuns pana pe locul...…

- Dupa ce Liviu Teodorescu a lansat piesa „Mi-am pierdut rabdarea”, fanii au așteptat cu nerabdare lansarea oficiala a acestui track cu beat uptempo și, al carui titlu, definește starea de spirit a oamenilor din ultimii doi ani. Single-ul este disponibil pe toate platformele de streaming, iar astazi,…

- Artista cu voce divina și maestra transformarilor de look exotic revine in atenția fanilor sai cu o noua provocare. De aceasta data Aura B lanseaza videoclipul piesei “Me Gusta“, o poveste speciala in ritm de dans cu imagini senzaționale și coregrafii speciale realizate de un cuplu de dansatori extraordinari.…

- Dupa o colaborare de suucces cu ful sau si o piesa dedicata acestuia iata ca Adrian Minune se simte inspirat! Artistul a lansat de data aceasta o melodie dedicata sotiei sale la care a colaborat cu echipa de la Balakanika Records si cu talentatii Ovidiu Junghiatu (Park Place), Andy Robert (Any1). Celebrul…