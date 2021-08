Cuba: Planul american de a furniza internet pe insulă este o "agresiune" (ministru) Cuba a acuzat joi Senatul SUA de &"agresiune&" pentru adoptarea unui amendament prin care președintele Joe Biden sa ofere cubanezilor acces la internet pentru a ocoli cenzura Havanei, potrivit AFP.



Guvernul cubanez este obișnuit sa controleze accesul la internet și la datele de pe telefoanele mobile. Dupa protestele anti-guvernamentale fara precedent din 11 iulie care au izbucnit în toata țara datorita mobilizarii de pe rețelele de socializare, guvernul a întrerupt accesul la internet timp de cinci zile.



"Denunț agresiunea Senatului SUA", a declarat ministrul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA a solicitat, luni, regimului cubanez ”sa asculte poporul si apelul sau vibrant la libertate”, la o zi dupa manifestatiile istorice de pe insula, potrivit AFP. ”Statele Unite cer regimului cubanez sa-si asculte poporul si sa raspunda nevoilor lui in acest moment crucial”, a afirmat Joe…

- Vaccinul-candidat impotriva Covid-19 Abdala dezvoltat de Cuba, primul dezvoltat in America Latina, are o eficienta de 92,28%, anunta laboratorul care l-a creat, potrivit Reuters . ”Abdala, vaccinul-candidat din Cuba al CIGB are o eficienta de 92,28% cu trei doze”, a anuntat intr-un mesaj postat, luni,…

- Un grup bipartizan de senatori americani îi cere președintelui Joe Biden sa ridice problema „sindromului Havana”, despre care se crede ca este cauzat de atacuri energetice cu microunde, în summitul de miercuri cu Vladimir Putin, relateaza Fox News.„Cu siguranța…

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, a promulgat luni o lege care autorizeaza amendarea companiilor de tehnologie precum Twitter si Facebook in cazul in care blocheaza conturile candidatilor politici, asa cum s-a intimplat cu fostul presedinte Donald Trump. DeSantis, politician republican…

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, a promulgat luni o lege care autorizeaza amendarea companiilor de tehnologie precum Twitter si Facebook in cazul in care blocheaza conturile candidatilor politici, asa cum s-a intamplat cu fostul presedinte Donald Trump, relateaza AFP. …

- Compania SpaceX a lansat sambata seara din Florida (SUA) racheta reciclabila Falcon 9 cu un nou lot de 52 de sateliti pentru reteaua sa de internet Starlink, dupa ce au fost intrunite conditiile meteo favorabile decolarii, relateaza EFE. Pe langa satelitii meniti sa furnizeze internet de banda larga,…

- Compania SpaceX a lansat sambata seara din Florida (SUA) racheta reciclabila Falcon 9 cu un nou lot de 52 de sateliti pentru reteaua sa de internet Starlink, dupa ce au fost intrunite conditiile meteo favorabile decolarii, relateaza EFE potrivit agerpres. Pe langa satelitii meniti sa furnizeze internet…