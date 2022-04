Stiri pe aceeasi tema

Trupele rusești pregatesc o ofensiva impotriva orașului Sloviansk din estul Ucrainei, intr-un efort de a face joncțiunea cu alte forțe din regiunea Donbas, potrivit celei mai recente evaluari a think tank-ului Institute for the Study of War, citat de BBC.

Mai multe explozii s-au auzit, in aceasta dimineața, in orașul port Odesa, din Ucraina. Artileria trupelor rusești, amplasata in Marea Neagra, trage spre țarm.

Fortele ruse se zbat sa mentina ofensiva in Ucraina, potrivit celor mai recente estimari ale Ministerului britanic al Apararii, relateaza BBC.

Ucraina acuza din nou, luni, armata rusa, de faptul ca a "taiat" alimentarea cu energie electrica a Centralei Nucleare avariate de la Cernobil, situata la nord de Kiev si aflata sub controlul Rusiei din prmele zile ale invaziei ruse, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Apararea antiaeriana ucraineana blocheaza in mare parte accesul armatei ruse in spatiul aerian ucrainean, analizeaza un oficial american, insa puterea de lupta superioara a Rusiei are capacitatea de a coplesi apararea ucraineana, avertizeaza el, relateaza CNN.

Presedintele american Joe Biden a reiterat, in discursul privind Starea Uniunii, ca SUA nu va trimite trupe in Ucraina, in urma invaziei Rusiei, relateaza CNN. El a transmis ca SUA este alaturi de poporul ucrainean si ca au fost trimise trupe in Europa "pentru a proteja aliatii NATO in eventualitatea…

In ciuda atacurilor susținute ale Rusiei, cetațenii din Ucraina dau dovada de o rezistența incredibila. In regiunea Cernihov, ucrainienii s-au pus in fața tancurilor rusești, complet neinarmați.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a denuntat marti, intr-discurs adresat natiunii, o incalcare a "suveranitatii si integritatii teritoriale" a Ucrainei dupa recunoasterea independentei celor doua "republici" separatiste Donbas de catre Moscova, de care el afirma ca "nu ii este frica", scrie…